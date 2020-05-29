В Украине продлили ликвидацию двух банков

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Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию Диамантбанка и банка “Михайловский” до 23 июня и 12 июля 2021 года соответственно. Решения приняла исполнительная дирекция фонда 28 мая, сообщает пресс-служба ФГВФЛ 1 июня.
Указанными решениями фонд также продлил полномочия ликвидатора Диамантбанка Ильи Луньо и ликвидатора банка “Михайловский” Виталия Паламарчука.
Временную администрацию в Диамантбанк ввели 24 апреля 2017 года. Через два месяца начался процесс его ликвидации, который продлили в 2019 году.
Временную администрацию в банк “Михайловский” ввели 23 июня 2016 года, а процедура ликвидации стартовала 13 июля 2016 года. Она продлевалась в 2018 году.
Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 74 банка. Общая сумма аккумулированных на эту дату фондом средств превысила 11,6 млрд грн.
Общее число ликвидированных банков к началу 2020 года достигло 34. На тот момент ликвидация еще 61 банка продолжалась. На протяжении 2019 года вкладчики неплатежеспособных банков получили в целом 834 млн грн компенсации.
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