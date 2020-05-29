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Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Владимир Зеленский утвердил обновленный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Соответствующий указ №207/2020 опубликован на сайте Офиса президента.

Он включил в совет главу Офиса президента Андрея Ермака, министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

В состав совета также входят глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие политики. В работе органа также могут участвовать международные наблюдатели и консультанты.

Вместе с тем Зеленский вывел из совета главу «Центра по противодействию коррупции» Виталия Шабунина, который уже прокомментировал такое решение: «Хорошо, что исключил меня, я бы с Аваковым за один стол не сел».

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики – консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Совет должен подавать главе государства предложения по антикоррупционной стратегии, анализировать состояние предотвращения и противодействия коррупции.

По материалам hromadske.tv
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