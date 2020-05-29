Apple проиграла апелляцию в Италии: должна выплатить штраф €10 млн из-за замедления старых iPhone

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Еще в 2018 году компания Apple была оштрафована в Италии на сумму €10 млн. Это стало следствием скандала со снижением производительности iPhone. Apple быстро подала апелляцию на это решение, однако новые судебные решения свидетельствуют, что компания проиграла эту апелляцию, и штраф в €10 млн остался в силе.
В 2018 году итальянский суд постановил, что Apple не раскрыла должным образом информацию об изменении производительности, реализованные в iOS 10.2.1. В рамках этого обновления были реализованы новые алгоритмы регулирования производительности для iPhone со стареющими батареями. В результате, владельцы старых iPhone ощутили заметное падение производительности их устройств. После проведения расследования итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало Apple на €10 млн и обвинило компанию в «несправедливой коммерческой практике». И теперь это решение было оставлено в силе апелляционным судом Италии.
Выводы первоначального расследования были правильными в отношении того, что изменения в производительности устройств из-за состояния батареи должны были быть немедленно доведены до сведения владельцев iPhone. Apple же реализовала эти изменения, не раскрывая информацию о них для пользователей в уведомлении к релизу iOS 10.2.1. А это является «несправедливой коммерческой практикой» и нарушением статьи 22 местного потребительского кодекса.
Добавим, позже Apple позволила владельцам iPhone отключать функцию снижения производительности на устройствах со старыми батареями, которые частично утратили свои первоначальные характеристики в результате химического старения.
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