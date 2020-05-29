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Суд списал долги молочного производителя ЗАО "Галичина" - юрлицо ликвидировано

Суд списал долги молочного производителя ЗАО "Галичина" - юрлицо ликвидировано

Хозяйственный суд Львовской области 25 мая утвердил ликвидационный баланс обанкротившегося ЗАО “Галичина” и ликвидировал эту компанию.

Суд констатировал, что, учитывая недостаточность имущества должника, требования ряда кредиторов (в том числе Укрэксимбанка — на 1,24 млрд грн), которые не были погашены в ходе ликвидационной процедуры, считаются погашенными согласно Кодексу по процедурам банкротства, сообщает Finbalance.

Известно, что 5 марта 2020 года состоялся второй повторный аукцион по продаже ликвидатором ЗАО “Галичина” прав требования предприятия к ОАО “Ковельмолоко” в размере 86,25 млн грн (возникло на основании договора купли-продажи товаров, а покупателем с предложением 517,5 тысяч грн стало ООО “Мидас Инвестиции” (в госреестре бенефициаром значится Пазяк Ирина). Часть соответствующих прав требования (29%) была в залоге Укрэксимбанка.

Банкротом ЗАО “Галичина” было признано постановлением Хозсуда Львовской области от 30 августа 2018 года.

Добавим, что 9 октября 2019 года Хозсуд Волынской области признал банкротом упомянутое ОАО “Ковельмолоко” и открыл ликвидационную процедуру.

18 сентября 2019 года суд утвердил реестр требований кредиторов должника, включив в него в том числе требования Укрэксимбанка на 743,7 млн грн (как обеспеченные залогом имущества должника), ООО “Мидас Инвестиции” — 111,5 млн грн (очередь не уточнялась), ЗАО “Галичина” — 85,8 млн грн (четвертая очередь), ООО “Молочная компания “Галичина” — 20,7 млн грн (четвертая очередь).

“Начиная с 2015 года и по настоящее время владельцем готовой молочной продукции, торговой марки “Галичина” и уникальных рецептур является ООО “Молочная компания “Галичина”, которая продолжает и расширяет свою деятельность на рынке молочной продукции”, — говорилось в сообщении компании.

По материалам Finbalance
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