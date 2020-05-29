Шмыгаль рассказал, сколько денег выделят бизнесу через программу кредитования "Новые деньги"

Анонсированная правительством государственная программа кредитования бизнеса «Новые деньги» предусматривает, что в текущем и следующем году на ее выполнение будут выделены государственные гарантии в размере 10 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы говорим о государственных гарантиях под кредитование малого и среднего бизнеса по программе «Новые деньги». В этом и следующем году мы будем выделять по 10 миллиардов государственных гарантий, чтобы прогарантировать и дать возможность бизнесу получить в банках новые деньги на свое развитие, в том числе на сохранение и создание новых рабочих мест», – сказал он.

Что известно о программе:

предусматривается срок кредитования до двух лет, процентная ставка 3%,

разница между 3% и ставкой, которая будет определена банками на основе рефинансирования Национального банка, который также является участником этой программы, будет компенсироваться государством;

она будет подобна программе “5-7-9”, но будет касаться именно “новых средств“;

срок будет увеличен до двух лет;

отсрочка по телу выплаты кредита на 8 месяцев и отсрочка выплаты процентов.

Условия для участия в программе (будут корректироваться в момент финального принятия постановлением КМУ):

сохранение фонда оплаты труда;

сохранение численности персонала.

Справка Finance.ua:

Программа “Новые деньги” будет предусматривать финансирование микро- и малых предприятий, то есть компаний с оборотом в эквиваленте до 10 млн евро. Цель ее – предоставить финансирование на первоочередные цели: выплаты зарплаты, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.

Малый и средний бизнес сможет привлечь кредиты под государственные гарантии по программе “Новые деньги” под личное поручительство.

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