Шмыгаль рассказал, сколько денег выделят бизнесу через программу кредитования "Новые деньги"

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Анонсированная правительством государственная программа кредитования бизнеса «Новые деньги» предусматривает, что в текущем и следующем году на ее выполнение будут выделены государственные гарантии в размере 10 млрд грн.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».
«Мы говорим о государственных гарантиях под кредитование малого и среднего бизнеса по программе «Новые деньги». В этом и следующем году мы будем выделять по 10 миллиардов государственных гарантий, чтобы прогарантировать и дать возможность бизнесу получить в банках новые деньги на свое развитие, в том числе на сохранение и создание новых рабочих мест», – сказал он.
Что известно о программе:
Условия для участия в программе (будут корректироваться в момент финального принятия постановлением КМУ):
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