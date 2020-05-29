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Шмыгаль рассказал, сколько денег выделят бизнесу через программу кредитования "Новые деньги"

Шмыгаль рассказал, сколько денег выделят бизнесу через программу кредитования "Новые деньги"

Анонсированная правительством государственная программа кредитования бизнеса «Новые деньги» предусматривает, что в текущем и следующем году на ее выполнение будут выделены государственные гарантии в размере 10 млрд грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы говорим о государственных гарантиях под кредитование малого и среднего бизнеса по программе «Новые деньги». В этом и следующем году мы будем выделять по 10 миллиардов государственных гарантий, чтобы прогарантировать и дать возможность бизнесу получить в банках новые деньги на свое развитие, в том числе на сохранение и создание новых рабочих мест», – сказал он.

Что известно о программе:

  • предусматривается срок кредитования до двух лет, процентная ставка 3%,
  • разница между 3% и ставкой, которая будет определена банками на основе рефинансирования Национального банка, который также является участником этой программы, будет компенсироваться государством;
  • она будет подобна программе “5-7-9”, но будет касаться именно “новых средств“;
  • срок будет увеличен до двух лет;
  • отсрочка по телу выплаты кредита на 8 месяцев и отсрочка выплаты процентов.

Условия для участия в программе (будут корректироваться в момент финального принятия постановлением КМУ):

  • сохранение фонда оплаты труда;
  • сохранение численности персонала.

Справка Finance.ua:

  • Программа “Новые деньги” будет предусматривать финансирование микро- и малых предприятий, то есть компаний с оборотом в эквиваленте до 10 млн евро. Цель ее – предоставить финансирование на первоочередные цели: выплаты зарплаты, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей.
  • Малый и средний бизнес сможет привлечь кредиты под государственные гарантии по программе “Новые деньги” под личное поручительство.

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По материалам Finance.UA
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