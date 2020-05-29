В Киеве перенесли запуск городской электрички

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Городская электричка в Киеве возобновит работу не ранее 7 июня из-за незаконченных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
“В связи с приостановкой работы моторвагонного депо «Фастов-1» АО «Укрзализныця» на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня.
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