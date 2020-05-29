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В Киеве перенесли запуск городской электрички

В Киеве перенесли запуск городской электрички

Городская электричка в Киеве возобновит работу не ранее 7 июня из-за незаконченных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

“В связи с приостановкой работы моторвагонного депо «Фастов-1» АО «Укрзализныця» на время проведения противоэпидемических мероприятий, работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что работу городской электрички восстановят вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.
  • По словам Кличко, КП “Киевпастранс” заказало у филиала “Укрзализныци” ремонт Киевской городской электрички. В частности, планируют выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание.
  • Стоимость проезда в киевской городской электричке составляет 8 грн.
  • В Киеве работает оплата проезда с помощью электронного билета Kyiv Smart Card в городской электричке.
По материалам Finance.UA
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