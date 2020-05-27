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Украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений

Украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2020 года составили 11,4 млрд грн. Украинцы заплатили 14,3 млрд грн, что на 25,8% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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По данным статистического ведомства, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 г. составила 63,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (65,9 млрд грн).

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По состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 25,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии – 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,0 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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