Украинцы на карантине переплатили за коммуналку четверть от начислений

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в апреле 2020 года составили 11,4 млрд грн. Украинцы заплатили 14,3 млрд грн, что на 25,8% больше начисленных сумм.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читайте также: Как долго в Киеве будет действовать скидка на оплату коммуналки

По данным статистического ведомства, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 г. составила 63,2 млрд грн, что на 2,7 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (65,9 млрд грн).

По состоянию на 30 апреля задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 25,6 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 20,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии – 5,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,3 млрд грн, за управление многоквартирным домом – 4,9 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,0 млрд грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫