Руководство Lufthansa заявило о возможности банкротства концерна

В наблюдательном совете концерна Lufthansa заявляют, что рассматривают возможность банкротства авиакомпании. Особый вариант банкротства, согласно которому компания сохранит управление собственными активами, имеет явные преимущества над государственной помощью.

Об этом заявил член правления в интервью изданию Focus, передает информагентство AFP.

Например, в случае банкротства возмещения авиабилетов, сумма которых оценивается до 1,8 миллиарда евро, могут прекратить. Также это облегчит увольнение сотрудников и закрытие убыточных дочерних предприятий. Так, концерн может уволить не до 10 тысяч своих сотрудников, а гораздо больше.

“Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем”, – цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Ранее в Lufthansa заявляли, что теряют миллион евро каждый час, из-за этого резервы в почти четыре миллиарда евро могут закончиться уже осенью. В компании предполагают, что банкротство с сохранением контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

Это заявление руководство Lufthansa сделало во время переговоров с немецким правительством, которое предложил пакет финансовой поддержки на общую сумму около девяти миллиардов евро.