0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 211 0

Руководство Lufthansa заявило о возможности банкротства концерна

Руководство Lufthansa заявило о возможности банкротства концерна

В наблюдательном совете концерна Lufthansa заявляют, что рассматривают возможность банкротства авиакомпании. Особый вариант банкротства, согласно которому компания сохранит управление собственными активами, имеет явные преимущества над государственной помощью.

Об этом заявил член правления в интервью изданию Focus, передает информагентство AFP.

Например, в случае банкротства возмещения авиабилетов, сумма которых оценивается до 1,8 миллиарда евро, могут прекратить. Также это облегчит увольнение сотрудников и закрытие убыточных дочерних предприятий. Так, концерн может уволить не до 10 тысяч своих сотрудников, а гораздо больше.

“Отказ от пакета помощи станет сигналом федеральному правительству о необходимости новых переговоров с Брюсселем”, – цитирует Focus одного из членов наблюдательного совета Lufthansa.

Ранее в Lufthansa заявляли, что теряют миллион евро каждый час, из-за этого резервы в почти четыре миллиарда евро могут закончиться уже осенью. В компании предполагают, что банкротство с сохранением контроля над собственными активами станет возможным не ранее 2021 года.

Это заявление руководство Lufthansa сделало во время переговоров с немецким правительством, которое предложил пакет финансовой поддержки на общую сумму около девяти миллиардов евро.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.