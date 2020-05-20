Украина ожидает одобрения программы МВФ на 5 млрд долл. 5 июня - Шмыгаль

Украина ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердил кредитную программу Украине в 5 млрд долларов на заседании совета директоров 5 июня, а первый транш в 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Reuters.

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“Украина ожидает, что Международный валютный фонд утвердит кредитную программу в 5 млрд долларов на заседании совета директоров 5 июня, а первый транш в 1,9 млрд долларов будет выделен на следующий день”, – цитирует Шмыгаля издание.

Украине нужны кредиты, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса, пишет издание. “Валовой внутренний продукт может упасть на 12% во втором квартале этого года, по предварительной оценке”, – сказал Шмыгаль в интервью.

Он также отметил, что правительство позволит экспортерам пшеницы свободно экспортировать в течение следующих двух месяцев.