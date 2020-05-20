0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 86 0

Потери малого бизнеса во время карантина (программа Кабмина)

Потери малого бизнеса во время карантина (программа Кабмина)

52% предприятий не уверены, что смогут сохранить уровень зарплат своих работников дольше чем 2 месяца. Четверть МСБ теряет 40% своих доходов. Только 21% МСБ использует кредиты для финансирования операционной деятельности.

Об этом говорится в программе КМУ.

Установленные ограничения имеют как прямое, так и косвенное влияние на функционирование МСБ:

• часть секторов не могут нормально функционировать из-за запрета ведения деятельности;

  • ограничение движения транспорта затрудняет логистику работников на предприятиях;

• падение доходов населения ведет к потере платежеспособного спроса на продукцию со стороны потребителей;

• негативное влияние на одни сектора обусловливает разрушение цепей добавленной стоимости и, как следствие, негативно влияет на экономику в целом.

Отрасли, которые больше всего пострадают:

  • образование и культура (минус 93% добавленной стоимости),
  • гостинично-ресторанный бизнес (минус 91%),
  • оптовая а розничная торговля (мінус 45%), профессиональные и административные услуги (минус 45%), промышленность (минус 43%), транспорт (минус 31%)

Доходы. 46% МСБ ожидают падения доходов в 2020 году более, чем на 60%. В отличие от крупного бизнеса, МСБ не защищен долгосрочными контрактами. МСБ составляет менее 30% в совокупном экспорте товаров и услуг.

Справка Finance.ua:

Что сделает Кабмин для выхода из кризиса: Основные положения программы разделены на следующие части:

  • краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив);
  • меры секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий);
  • поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.