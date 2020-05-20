Потери малого бизнеса во время карантина (программа Кабмина)

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52% предприятий не уверены, что смогут сохранить уровень зарплат своих работников дольше чем 2 месяца. Четверть МСБ теряет 40% своих доходов. Только 21% МСБ использует кредиты для финансирования операционной деятельности.
Об этом говорится в программе КМУ.
Установленные ограничения имеют как прямое, так и косвенное влияние на функционирование МСБ:
• часть секторов не могут нормально функционировать из-за запрета ведения деятельности;
• падение доходов населения ведет к потере платежеспособного спроса на продукцию со стороны потребителей;
• негативное влияние на одни сектора обусловливает разрушение цепей добавленной стоимости и, как следствие, негативно влияет на экономику в целом.
Отрасли, которые больше всего пострадают:
Доходы. 46% МСБ ожидают падения доходов в 2020 году более, чем на 60%. В отличие от крупного бизнеса, МСБ не защищен долгосрочными контрактами. МСБ составляет менее 30% в совокупном экспорте товаров и услуг.
Что сделает Кабмин для выхода из кризиса: Основные положения программы разделены на следующие части:
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