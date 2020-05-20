Потери малого бизнеса во время карантина (программа Кабмина)

52% предприятий не уверены, что смогут сохранить уровень зарплат своих работников дольше чем 2 месяца. Четверть МСБ теряет 40% своих доходов. Только 21% МСБ использует кредиты для финансирования операционной деятельности.

Об этом говорится в программе КМУ.

Установленные ограничения имеют как прямое, так и косвенное влияние на функционирование МСБ:

• часть секторов не могут нормально функционировать из-за запрета ведения деятельности;

ограничение движения транспорта затрудняет логистику работников на предприятиях;

• падение доходов населения ведет к потере платежеспособного спроса на продукцию со стороны потребителей;

• негативное влияние на одни сектора обусловливает разрушение цепей добавленной стоимости и, как следствие, негативно влияет на экономику в целом.

Отрасли, которые больше всего пострадают:

образование и культура (минус 93% добавленной стоимости),

гостинично-ресторанный бизнес (минус 91%),

оптовая а розничная торговля (мінус 45%), профессиональные и административные услуги (минус 45%), промышленность (минус 43%), транспорт (минус 31%)

Доходы. 46% МСБ ожидают падения доходов в 2020 году более, чем на 60%. В отличие от крупного бизнеса, МСБ не защищен долгосрочными контрактами. МСБ составляет менее 30% в совокупном экспорте товаров и услуг.

Справка Finance.ua:

Что сделает Кабмин для выхода из кризиса: Основные положения программы разделены на следующие части:

краткосрочные инициативы в ответ на COVID -19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив);

меры секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий);

поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

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