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Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро Украине

Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро Украине

Европейская комиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (MFA). Это последний транш в рамках этой программы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

Сообщается, что с этим траншем ЕС в целом предоставил Украине в виде займов 3,8 млрд евро. Это самая большая сумма, которую выделяли стране-партнеру ЕС.

Как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня.

“В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи Украина завершила необходимые контрольные показатели реформ, и мы готовим выплату 500 млн евро. В рамках помощи в борьбе с последствиями пандемии мы предоставим Украине дополнительную помощь в размере 1,2 млрд евро”, – добавил он.

В то же время еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что это последний транш в рамках четвертой программы, а дальнейшая поддержка Украины будет предоставляться в пакете мер по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что выделение транша стало возможным после того, как Украина завершила 12 согласованных с Брюсселем политических действий. Они включали меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, управление государственными финансами, банковским сектором, энергетикой, здравоохранением и социальной политикой.

Кредит предоставляется в виде долгосрочных займов с низкими процентами.

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По материалам РБК-Украина
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