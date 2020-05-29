Изменения цен на квартиры в киевских новостройках весной (инфографика)

В течение последнего года на рынке наблюдается снижение востребованности бюджетной недвижимости в Киеве. Если в начале 2019 года было 17 бюджетных новостроек в Киеве, то сейчас их осталось 11.

Об этом свидетельствует аналитика портала dom.ria.

Эконом-класс. Аналитика показывает, что новостройки эконом-класса в Киеве не изменились в цене:

в начале весны минимальная цена за квадратный метр новостроек эконом-класса не изменилась: она составила 15 720 грн за кв. м.

средняя цена за квадратный метр менялась так: март – 19 559 грн, апрель – 19 563 грн, май – 19 639 грн;

максимальные цены поднялись в цене с приходом весны. Если всю зиму до этого стоимость продержалась на уровне 28 000 грн за метр, то уже в марте зафиксировано серьезное укрепление ценника – до 35 000 грн за метр. Такова была стоимость на протяжении всех весенних месяцев.

Комфорт-класс:

минимальная цена выросла с 12 900 грн за метр в марте до 13 900 грн в мае;

средний показатель весной увеличился на 14,02%, а с приходом карантина вырос еще на 5%. В марте цена за квадрат составляла 21 637 грн за кв. м, в апреле – 22 722 грн, в мае – 22 126 грн;

с наступлением карантина максимальные показатели подскочили на 30% и достигли 47 500 грн за кв. м, что даже больше среднего ценника в бизнес-классе.

Бизнес-класс:

минимальная стоимость за кв. м с приходом весны выросла на 7,95% до 17 811 грн за квадрат, а в апреле еще немного – до 18 000 грн за квадратный метр, где и оставалась в мае;

средняя цена достигла 37466 грн за кв. м в марте, а с приходом карантина стоимость выросла более 40 тыс. грн. В мае произошел небольшой откат к 37 994 грн за квадрат;

максимальная цена с приходом апреля не изменилась и составила 84 600 грн за квадрат, а в мае упала практически до зимнего уровня – 66 818 грн за кв. м.

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