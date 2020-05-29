Изменения цен на квартиры в киевских новостройках весной (инфографика)

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В течение последнего года на рынке наблюдается снижение востребованности бюджетной недвижимости в Киеве. Если в начале 2019 года было 17 бюджетных новостроек в Киеве, то сейчас их осталось 11.
Об этом свидетельствует аналитика портала dom.ria.
Эконом-класс. Аналитика показывает, что новостройки эконом-класса в Киеве не изменились в цене:
Комфорт-класс:
Бизнес-класс:
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