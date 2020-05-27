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Volkswagen официально представил новейшее кросс-купе Nivus (фото)

Volkswagen официально представил новейшее кросс-купе Nivus (фото)

Компания Volkswagen официально представила компактный кроссовер Nivus.

Эта модель построена на модульной платформе MQB-A0, которая роднит его с европейскими моделями Polo и T-Cross, но колесная база увеличена с 2551 до 2566 мм. Пока он представлен лишь в Бразилии.

Безальтернативным мотором будет литровая “турботройка” в паре с 6-ступенчатым автоматом, развивающая 130 л.с., тогда как в T-Cross есть и 150-сильный агрегат объемом 1,4 л. Не будет у новинки и полного привода. Зато крос-купе оказалось дешевле собрата по линейке.


Фото: Motor1

Базовый Nivus обещано оснастить светодиодными задними фонарями, кондиционером, круизконтролем, медиацентром, мультирулем, шестью подушками безопасности и системой курсовой устойчивости. Более дорогие версии смогут похвастаться камерой заднего вида, климатконтролем, атмосферной подсветкой и кожаной отделкой в салоне, цифровыми приборами, датчиками дождя и света.


Фото: Motor1

В списке доступных опций особое место занимают адаптивный круизконтроль, впервые предложенный Volkswagen в этом классе, и новейшая мультимедийная система VW Play. В базе она не предназначена для крос-купе ни в одной из комплектаций, но за доплату ее установят на Nivus в любом исполнении.

В конце июня новинка выйдет на рынок Бразилии, а до конца года Volkswagen собирается начать продажи Nivus в Аргентине. В 2021-м концерн планирует представить крос-купе и в европейских странах, собирать Nivus для которых будут в Испании.

По материалам ТСН
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