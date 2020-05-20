Минфин назвал условия, на которых Украина взяла кредит МВФ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средняя процентная ставка для Украины по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) на сегодня составляет около 2,5%. Что касается срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.
Об этом рассказали в Минфине в комментарии для The Page.
Читайте также: Правительство ожидает транш МВФ на следующей неделе
Однако в министерстве отметили, что по состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю.
Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий, на которых и другие страны получают средства от МВФ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 25492 11
В Украине планируют штрафовать за уклонение от мобилизации3 ч. назад - 968 7
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления3 ч. назад - 1771 5
Госкосмос обещает начать запуск ракет через три-четыре годаВчера, 22:45 - 676 4
Ответственность за недостоверную декларацию: напоминание от НАПК5 ч. назад - 382 3
В Украине увеличили налог при продаже автоВчера, 16:01 - 25492 11
С июня заработают 50 камер системы видеофиксации нарушений ПДДВчера, 19:00 - 2259
Минсоцполитики пересмотрит категории льготниковВчера, 14:13 - 1809
В Украине хотят изменить налоги: в Раде назвали три ключевых направления3 ч. назад - 1771 5
Страны, которые возобновят авиасообщение в ближайшее время (инфографика)Вчера, 15:05 - 1733
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29 мин. назад - 16
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейнаПозавчера, 12:10 - 495
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 540 1
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 1122.05.2020, 12:22 - 816 1
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 1445