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Минфин назвал условия, на которых Украина взяла кредит МВФ

Минфин назвал условия, на которых Украина взяла кредит МВФ

Средняя процентная ставка для Украины по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) на сегодня составляет около 2,5%. Что касается срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.

Об этом рассказали в Минфине в комментарии для The Page.

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Однако в министерстве отметили, что по состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю.

Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий, на которых и другие страны получают средства от МВФ.

Справка Finance.ua:

  • В начале мая Украина и МВФ провели переговоры о новой программе сотрудничества и переориентировались на 18-месячную программу stand-by. Ранее планировалась трехлетняя программа расширенного финансирования EFF.
  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал банковский закон, который, по его словам, был последней «дверью» на пути к продолжению сотрудничества Украины с МВФ.
По материалам The page
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