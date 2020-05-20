Минфин назвал условия, на которых Украина взяла кредит МВФ

Средняя процентная ставка для Украины по кредитам Международного валютного фонда (МВФ) на сегодня составляет около 2,5%. Что касается срока погашения, то льготный период продлится от трех с половиной лет с последующим погашением в течение пяти лет.

Об этом рассказали в Минфине в комментарии для The Page.

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Однако в министерстве отметили, что по состоянию на 28 мая процентная ставка для Украины составляет 2,31%, а в случае транша она поднимется до 2,6%. На это влияет размер базовой ставки МВФ, которая меняется каждую неделю.

Кроме того, параметры кредита не отличаются от общих условий, на которых и другие страны получают средства от МВФ.

Справка Finance.ua:

В начале мая Украина и МВФ провели переговоры о новой программе сотрудничества и переориентировались на 18-месячную программу stand-by. Ранее планировалась трехлетняя программа расширенного финансирования EFF .