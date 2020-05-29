Сферы деятельности в Киеве с самой высокой и самой низкой зарплатой

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Размер средней номинальной заработной платы в столице за март составил 17 990 грн.
Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.
Самые высокооплачиваемые сферы – научная, финансовая, страховая и техническая деятельности.
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По сравнению с февралем 2020 года размер заработной платы увеличился на 9,4%, а по сравнению с мартом предыдущего года – на 11,0%. Начисления за один отработанный час этого месяца составили 127,72 грн, что на 13,1% больше, чем в феврале 2020 года.
Виды экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда:
Самый низкий уровень заработной платы у работников:
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