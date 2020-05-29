Сферы деятельности в Киеве с самой высокой и самой низкой зарплатой

Размер средней номинальной заработной платы в столице за март составил 17 990 грн.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.

Самые высокооплачиваемые сферы – научная, финансовая, страховая и техническая деятельности.

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По сравнению с февралем 2020 года размер заработной платы увеличился на 9,4%, а по сравнению с мартом предыдущего года – на 11,0%. Начисления за один отработанный час этого месяца составили 127,72 грн, что на 13,1% больше, чем в феврале 2020 года.

Виды экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда:

профессиональная, научная и техническая деятельность,

финансовая и страховая деятельность,

предоставление других видов услуг, производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов,

информация и телекоммуникации, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,8 раза.

Самый низкий уровень заработной платы у работников:

предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временного размещения и организации питания;

производства электрооборудования;

производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования;

строительства;

металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств;

операций с недвижимым имуществом;

функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры;

образования, здравоохранения и предоставления социальной помощи.

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