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Сферы деятельности в Киеве с самой высокой и самой низкой зарплатой

Сферы деятельности в Киеве с самой высокой и самой низкой зарплатой

Размер средней номинальной заработной платы в столице за март составил 17 990 грн.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве.

Самые высокооплачиваемые сферы – научная, финансовая, страховая и техническая деятельности.

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По сравнению с февралем 2020 года размер заработной платы увеличился на 9,4%, а по сравнению с мартом предыдущего года – на 11,0%. Начисления за один отработанный час этого месяца составили 127,72 грн, что на 13,1% больше, чем в феврале 2020 года.

Виды экономической деятельности с наивысшим уровнем оплаты труда:

  • профессиональная, научная и техническая деятельность,
  • финансовая и страховая деятельность,
  • предоставление других видов услуг, производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов,
  • информация и телекоммуникации, где заработная плата превысила средний показатель по экономике в 1,5-1,8 раза.

Самый низкий уровень заработной платы у работников:

  • предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;
  • временного размещения и организации питания;
  • производства электрооборудования;
  • производства мебели, другой продукции, ремонта и монтажа машин и оборудования;
  • строительства;
  • металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств;
  • операций с недвижимым имуществом;
  • функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры;
  • образования, здравоохранения и предоставления социальной помощи.

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По материалам Finance.UA
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