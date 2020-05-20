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Кабмин рассчитал удар коронакризиса по экономике Украины (инфографика)

Кабмин рассчитал удар коронакризиса по экономике Украины (инфографика)

Падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%, причиной чему послужат карантин и последствия пандемии коронавируса.

Об этом говорится в презентации программы стимулирования экономики.

При этом в Кабмине предупредили, что не следует ожидать очень скорого завершения кризиса.

“Экономическая рецессия не закончится одновременно с прекращением распространения коронавируса, и снижение ВВП может продолжаться в течение года. По прогнозам МВФ, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом”, – говорится в презентации.


Из презентации Кабмина

Как отмечается, риски для Украины повышены ввиду неблагоприятной экологической ситуации на внешних и внутренних рынках, в том числе сырьевых, а также изменения глобальных производственных цепочек. Все это сказывается на Украине, у которой открытая экспортно-ориентированная экономика.

В целом Украину в 2020 году может ждать падение экспорта и импорта (на 10% и 14,5% соответственно), рост дефицита бюджета (до 8% ВВП) и повышение уровня безработицы (до 9,5%).

При этом единственным сектором, который может увеличить свою экономическую роль в результате кризиса, является здравоохранение:


Из презентации Кабмина

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По материалам Сегодня
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