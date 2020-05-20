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"Укрзализныця" с 1 июня частично запустит пригородные электрички

"Укрзализныця" с 1 июня частично запустит пригородные электрички

Укрзализныця с 1 июня начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщил и. о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик.

«Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели возобновят свои маршруты 214 пригородных поездов», — отметил руководитель компании.

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По состоянию на 28 мая Укрзализныця получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкий (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкой – Волочиск) областях.

Так, с 1 июня на филиале «Донецкая железная дорога» начнут курсировать 38 поездов, «Львовская железная дорога» – 20 поездов, «Одесская железная дорога» – 44 поезда, «Южная железная дорога» – 112 поездов.


Инфографика: Укрзализныця

По материалам Finance.UA
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