Межбанк: четверг станет самым динамичным днем на этой неделе

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Четверг станет самым динамичным днем на этой неделе на валютном рынке, а объемы операций на межбанке по нашим прогнозам будут в пределах до $290 млн при совершении до 630 сделок и более.
Основной причиной “возбуждения” рынка будет предстоящее завершение месяца. Пятница будет последним рабочим днем мая и большинство финдиров крупных компаний не будет оставлять на нее основные операции по завершению отчетного периода, а сделают основные сделки сегодня. По этой же логике поступит и большинство небольших клиентов, кто уже работает на рынке.
Постепенно изменяется и структура основных покупателей и продавцов на торгах. Снижается удельный вес аграриев – они завершают финансирование своих основных затрат на посевную и теперь все меньше будут продавать валюты под текущую деятельность, а пик выплат возмещений НДС (фактически будут идти всю эту неделю) позволяет им иметь гривну для работы и без продаж валютной выручки. Растет среди продавцов доля металлургов и химиков. Их производственные циклы относительно равномерны во времени, а снижение цен на газ позволяет химикам достаточно активно наращивать свои объемы продукции и экспортную выручку.
Меняется и состав покупателей – опять растет доля импортеров энергоносителей (бензин и нефть дорожают на международных рынках и требуется больше валюты для их оплаты, да и потребление начало расти после послаблений карантина). Начали оживать и крупные поставщики товаров народного потребления и продуктов питания. У населения конечно нет большого прироста доходов (в основном их падение или “замораживание”) , но в целом за последнюю неделю наблюдается определенный рост спроса на товары (сказывается выход из карантина целых отраслей).
Факторы завершения месяца и продолжения возмещений НДС экспотерам будут основными драйверами валютного рынка сегодня.
Корсчета банков (на утро 51,8 млрд гривен) почти “замерзли” в этих пределах все дни этой недели и не влияют на поведение участников торгов. Также за последние два дня достаточно сдержаны в своих операциях нерезиденты, что тоже не особо будоражит межбанк.
Возможным “провокатором” для курса мог бы стать наличный рынок, так как периодически возникают перекосы между наличными и безналичными котировками. Но за последние три дня крупнейшие финкомпании-операторы этого сегмента валютного рынка не отмечают особой активности граждан по скупке валюты, а вот ее сдача населением остается на том же уровне. Так что особой угрозы для раскачки курса – поведение обменок тоже сейчас не несет.
Как и все дни этой недели рынок будет полностью зависим от курсовых задач и поведения крупных игроков.
По прогнозам Finance.ua, 28 мая коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,80-27,05 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,95 / 26,97
евро – 29,60 / 29,63
российский рубль – 0,3777 / 0,3782
Курсы валют на Межбанке
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