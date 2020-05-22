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Украина хочет привлечь кредит на 350 миллионов долларов на восстановление экономики

Украина хочет привлечь кредит на 350 миллионов долларов на восстановление экономики

Кабинет министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта “Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления”.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

“Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта “Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления” в размере 350 млн долларов США”, – говорится в распоряжении.

В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

По материалам Економічна Правда
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