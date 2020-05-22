Украина хочет привлечь кредит на 350 миллионов долларов на восстановление экономики

Кабинет министров признал целесообразным привлечение от Международного банка реконструкции и развития займа в размере 350 миллионов долларов на реализацию проекта “Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления”.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

“Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации системного проекта “Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления” в размере 350 млн долларов США”, – говорится в распоряжении.

В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.