Samsung планирует выпустить банковскую карту, на которой не будет персональных данных

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Компания Samsung совместно с технологической компанией SoFi, которая занимается программами для учета финансов, представит летом этого года собственную дебетовую карту Samsung Money.
Об этом сообщает The Verge.
Карта будет с функцией кэшбэка и возможностью бесконтактной оплаты. Управлять ею можно через приложение Samsung Pay. В программе также можно посмотреть баланс на карте, историю покупок, заблокировать карту.
Фото: Samsung
В компании обещают, что в Samsung Money не будет никаких комиссий за обслуживание.
Чтобы гарантировать безопасность личных данных, на карте не будет номера, даты выпуска, CVV-кода и подписи владельца.
Сначала карта будет доступна для жителей США, когда ее смогут приобрести пользователи в других странах – неизвестно.
Отметим, что Samsung не единственная технологическая компания, которая создает банковские карты. Так, в прошлом году Apple представил свою титановую карту. По слухам, над собственной картой работает Google, которая должна быть связана с Google Pay.
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