Samsung планирует выпустить банковскую карту, на которой не будет персональных данных

Компания Samsung совместно с технологической компанией SoFi, которая занимается программами для учета финансов, представит летом этого года собственную дебетовую карту Samsung Money.

Об этом сообщает The Verge.

Карта будет с функцией кэшбэка и возможностью бесконтактной оплаты. Управлять ею можно через приложение Samsung Pay. В программе также можно посмотреть баланс на карте, историю покупок, заблокировать карту.



Фото: Samsung

В компании обещают, что в Samsung Money не будет никаких комиссий за обслуживание.

Чтобы гарантировать безопасность личных данных, на карте не будет номера, даты выпуска, CVV-кода и подписи владельца.

Сначала карта будет доступна для жителей США, когда ее смогут приобрести пользователи в других странах – неизвестно.

Отметим, что Samsung не единственная технологическая компания, которая создает банковские карты. Так, в прошлом году Apple представил свою титановую карту. По слухам, над собственной картой работает Google, которая должна быть связана с Google Pay.