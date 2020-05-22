0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Samsung планирует выпустить банковскую карту, на которой не будет персональных данных

Samsung планирует выпустить банковскую карту, на которой не будет персональных данных

Компания Samsung совместно с технологической компанией SoFi, которая занимается программами для учета финансов, представит летом этого года собственную дебетовую карту Samsung Money.

Об этом сообщает The Verge.

Карта будет с функцией кэшбэка и возможностью бесконтактной оплаты. Управлять ею можно через приложение Samsung Pay. В программе также можно посмотреть баланс на карте, историю покупок, заблокировать карту.


Фото: Samsung

В компании обещают, что в Samsung Money не будет никаких комиссий за обслуживание.

Чтобы гарантировать безопасность личных данных, на карте не будет номера, даты выпуска, CVV-кода и подписи владельца.

Сначала карта будет доступна для жителей США, когда ее смогут приобрести пользователи в других странах – неизвестно.

Отметим, что Samsung не единственная технологическая компания, которая создает банковские карты. Так, в прошлом году Apple представил свою титановую карту. По слухам, над собственной картой работает Google, которая должна быть связана с Google Pay.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.