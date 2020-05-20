ТОП-3 поставщика новых легковых авто в Украину в 1 квартале 2020 (инфографика)

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В первом квартале текущего года в Украину в режиме импорта было ввезено 127,2 тыс. единиц автотранспортных средств на сумму почти в 994,4 млн. долларов США.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автотранспорта сократился на 44 процента.
При этом снижение общего объема импорта произошло за счет легковых авто.
В то же время, импорт грузовых и спецавтомобилей вырос на 2%, до 10,9 тыс. шт., а внешние закупки автобусов- на 5%, до почти 500 шт.
Самый крупный сегмент автомобильного импорта – легковые авто, но их количество по сравнению с I кв. 2019 года уменьшилось на 46%, до 115,8 тыс. шт. Общая таможенная стоимость этих машин составила почти $823 млн.
Более половины этой суммы ($418,6 млн.) было потрачено на приобретение подержанных машин, которых было ввезено в количестве более 94 тыс. шт.
Закупки почти 21,8 тыс. новых легковых автомобилей обошлись импортерам в $404,4 млн.
Подержанные легковушки чаще завозили из: ФРГ (26425 шт.), США (15723 шт.) и Франции (10177 шт.).
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