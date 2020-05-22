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Lenovo анонсировала новые Windows-планшеты со съёмной клавиатурой (фото)

Lenovo анонсировала новые Windows-планшеты со съёмной клавиатурой (фото)

Компания Lenovo расширила ассортимент фирменной электроники анонсом двух новых моделей планшетов. Гаджеты Yoga Duet 7i и IdeaPad Duet 3i, представленные в форм-факторе 2-в-1, примечательны внушительным набором аксессуаров из коробки, процессорами Intel и длительным временем автономной работы.

Старшая модель линейки под названием Yoga Duet 7i оснащена 13-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 2K и построена на базе процессора Intel Core i7 10-го поколения с графическим ускорителем Intel Iris Plus. Фронтальная камера с инфракрасным датчиком поддерживает технологию распознавания лица для разблокировки устройства, а встроенный аккумулятор, по заявлению производителя, обеспечивает до 10,8 часа автономной работы. Весит новинка 1,16 килограмма.

Lenovo IdeaPad Duet 3i получил 10,3-дюймовый IPS-экран (1920×1080 пикселей) и процессор Intel Pentium со встроенной графикой. Заявленная автономность гаджета весом 0,86 килограмма — до семи часов без подзарядки. В числе прочих особенностей модели — два интерфейсных порта USB Type-C для подключения периферии.


Фото: theverge.com

Комплект обеих новинок включает подставку, стилус, чехол-обложку и съёмную клавиатуру, работать с которой можно, даже если она не подключена к устройству через коннектор. Гаджеты оснащены LTE-модемами, чипами Bluetooth и работают под управлением операционной системы Windows 10.

Релиз новинок запланирован на лето 2020 года: модель Yoga Duet 7i появится в продаже в июне по цене $1316, а IdeaPad Duet 3i — в июле, и будет продаваться за $470.

По материалам 4PDA
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