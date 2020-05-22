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Долги по выплате алиментов: органы ГИС взыскали почти 500 млн грн

Долги по выплате алиментов: органы ГИС взыскали почти 500 млн грн

С начала года с должников по выплате алиментов государственными исполнителями органов ГИС взыскано 462,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Кроме того, на должников могут наложить временные ограничения, если совокупный размер задолженности по выплате алиментов превышает сумму предусмотренных платежей.

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“Практика показывает, что 25% лиц не учитывают возможные санкции. Из 1,9 млрд грн ликвидированной задолженности по выплате алиментов в период с 1 января по 22 мая 2020 года, – 462,1 млн грн взыскано с применением установленных Законом ограничений. При этом погашена задолженность по алиментам в полном объеме по 6 784 исполнительным документам», – отметил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.


Инфографика: Минюст

Справка Finance.ua:

С 1 января минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей в возрасте до 6 лет – 889,5 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1109 грн.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста:

  • для детей в возрасте до 6 лет – 17 790 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 22 180 грн.

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По материалам Finance.UA
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