Долги по выплате алиментов: органы ГИС взыскали почти 500 млн грн

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С начала года с должников по выплате алиментов государственными исполнителями органов ГИС взыскано 462,1 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Кроме того, на должников могут наложить временные ограничения, если совокупный размер задолженности по выплате алиментов превышает сумму предусмотренных платежей.
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“Практика показывает, что 25% лиц не учитывают возможные санкции. Из 1,9 млрд грн ликвидированной задолженности по выплате алиментов в период с 1 января по 22 мая 2020 года, – 462,1 млн грн взыскано с применением установленных Законом ограничений. При этом погашена задолженность по алиментам в полном объеме по 6 784 исполнительным документам», – отметил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
Инфографика: Минюст
С 1 января минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста:
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