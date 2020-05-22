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Главный офис банка «Надра» продают за 128 млн грн

Главный офис банка «Надра» продают за 128 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц в очередной раз выставил на торги главный офис неплатежеспособного ПАО «КБ «Надра» в центре Киева.

“Помещение, ранее служившее главным офисом неплатежеспособного ПАО “КБ “НАДРА”, вновь выставлено на торги 2 июня 2020 года на площадке FFN”, – сообщает ФГВФЛ.

Объект недвижимости имеет площадь 4215,3 кв. м., это девятиэтажное здание с пристройкой, оснащено всеми коммуникациями, необходимыми для офисного здания, имеет выход на фасадную красную линию, места для парковки. Расположен офис в центре Киева (ул. Сечевых Стрельцов, 15) недалеко от Львовской площади. Ближайшие станции метро: Золотые ворота, Лукьяновская, Майдан Независимости.

Начальная цена лота составляет 128,3 млн грн. Торги состоятся по английской модели аукциона. Передача активов покупателю состоится в срок до завершения процедуры ликвидации банка «Надра».

По материалам Финансовый клуб
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