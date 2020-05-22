Кличко рассказал, сколько пассажиров воспользовались общественным транспортом за последние несколько дней

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За несколько дней, после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тысяч пассажиров. А метро за два дня – 773 тысячи человек.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.
«Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП «Киевпастранс» перевез с 23 мая почти 835 тысяч пассажиров. С 25 мая поехало и киевское метро. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тысячи пассажиров», – сообщил Виталий Кличко.
Он напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек ежесуточно.
Мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье.
«Из выводов после первых двух дней работы метро – к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязателен масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, 34 процента заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае необходимости. В метро, в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа – соблюдая дистанцию и в маске», – подчеркнул Виталий Кличко.
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