Кличко рассказал, сколько пассажиров воспользовались общественным транспортом за последние несколько дней

За несколько дней, после возобновления работы в обычном режиме наземный общественный транспорт столицы перевез почти 835 тысяч пассажиров. А метро за два дня – 773 тысячи человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

«Как вы знаете, с 23 мая в Киеве возобновил свою работу в обычном режиме наземный общественный транспорт. На линии вышли троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутные такси. С соблюдением санитарных норм и регламентов общественный транспорт КП «Киевпастранс» перевез с 23 мая почти 835 тысяч пассажиров. С 25 мая поехало и киевское метро. В первый день работы метрополитеном воспользовались 310 тысяч человек. Вчера, 26 мая, метро перевезло 463 тысячи пассажиров», – сообщил Виталий Кличко.

Он напомнил, что до пандемии пассажиропоток в столичной подземке был более полутора миллиона человек ежесуточно.

Мэр в очередной раз призвал пассажиров не пренебрегать правилами и беречь свое здоровье.

«Из выводов после первых двух дней работы метро – к сожалению, не все пассажиры придерживаются социальной дистанции, не все носят маску. А в метрополитене и наземном транспорте, напомню, обязателен масочный режим! Поэтому не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, 34 процента заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае необходимости. В метро, в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа – соблюдая дистанцию и в маске», – подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

25 мая правительство разрешило работу метрополитена. Чтобы проехать в метро, нужно иметь одну из электронных карт, qr-билет или же оплачивать поездку через терминал.