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Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева – Кличко

Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева – Кличко

За время пандемии коронавируса туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны в Киеве недополучили 1 миллиард долларов.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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“Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере города Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в нашем городе практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили примерно миллиард долларов – и это и потери города в поступлениях от туристического сбора, налогах от бизнеса”, – отметил Кличко.

Он отметил, что восстановление и внутреннего, и внешнего туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта.

Глава Киева сообщил, что с 30 мая в столице откроют гостиницы.

“Туристические маршруты и локации в парках, на улицах города уже открыты. С 1 июня, по решению правительства, возобновит работу междугородное автобусное и автомобильное сообщение, поэтому надеемся, что постепенно будет оживать и туризм, в первую очередь, внутренний”, – сказал Кличко.

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По материалам УКРИНФОРМ
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