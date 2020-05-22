Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева – Кличко

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За время пандемии коронавируса туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны в Киеве недополучили 1 миллиард долларов.
Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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“Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере города Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в нашем городе практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили примерно миллиард долларов – и это и потери города в поступлениях от туристического сбора, налогах от бизнеса”, – отметил Кличко.
Он отметил, что восстановление и внутреннего, и внешнего туризма зависит от работы железнодорожного и авиационного транспорта.
Глава Киева сообщил, что с 30 мая в столице откроют гостиницы.
“Туристические маршруты и локации в парках, на улицах города уже открыты. С 1 июня, по решению правительства, возобновит работу междугородное автобусное и автомобильное сообщение, поэтому надеемся, что постепенно будет оживать и туризм, в первую очередь, внутренний”, – сказал Кличко.
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