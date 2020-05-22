0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Рада рассмотрит вопрос проведения индексации алиментов

Рада рассмотрит вопрос проведения индексации алиментов

Комитет Верховной Рады рекомендует принять в первом чтении законопроект №3112 “О внесении изменений в Закон Украины “Об исполнительном производстве” (об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)”.
 
Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме

Что предполагается проектом:

  • устранение коллизий в законодательстве;
  • частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Народные депутаты отмечали в ходе обсуждения, что родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Одним из способов выполнения обязанности по содержанию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины (часть вторая статьи 184) предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Индексация денежных доходов имеет целью поддержание покупательной способности населения Украины в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции Украины права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Принятие законопроекта будет способствовать:

  • улучшению материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме;
  • уменьшению нагрузки на Государственный бюджет Украины в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшению размера таких выплат;
  • уменьшению нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Справка Finance.ua:

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет:

  • с 01.01.2020 = 1779 грн;
  • с 01.07.2020 = 1859 грн;
  • ст 01.12.2020 = 1921 грн.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте 6-18 лет:

  • с 01.01.2020 = 2218 грн;
  • с 01.07.2020 = 2318 грн;
  • с 01.12.2020 = 2395 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.