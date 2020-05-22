Рада рассмотрит вопрос проведения индексации алиментов

Комитет Верховной Рады рекомендует принять в первом чтении законопроект №3112 “О внесении изменений в Закон Украины “Об исполнительном производстве” (об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме)”.



Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме

Что предполагается проектом:

устранение коллизий в законодательстве;

частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Народные депутаты отмечали в ходе обсуждения, что родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Одним из способов выполнения обязанности по содержанию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины (часть вторая статьи 184) предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Индексация денежных доходов имеет целью поддержание покупательной способности населения Украины в условиях роста цен с целью соблюдения установленного статьей 48 Конституции Украины права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Принятие законопроекта будет способствовать:

улучшению материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме;

уменьшению нагрузки на Государственный бюджет Украины в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшению размера таких выплат;

уменьшению нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

Справка Finance.ua:

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте до 6 лет:

с 01.01.2020 = 1779 грн;

с 01.07.2020 = 1859 грн;

ст 01.12.2020 = 1921 грн.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в возрасте 6-18 лет:

с 01.01.2020 = 2218 грн;

с 01.07.2020 = 2318 грн;

с 01.12.2020 = 2395 грн.

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