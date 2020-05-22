Госфинмониторинг обнаружил незаконные налоговые транзакции на 30 млрд грн

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Государственная служба финансового мониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований операций по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений.
«С начала 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков», – сообщает ведомство.
Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн.
Указанные материалы были направлены в:
В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тыс. субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы «скруток», «встречных потоков» и последующей легализации преступных средств на 13,6 млрд грн.
В ходе отработки указанных материалов заблокированы средства на 28,2 млн грн.
Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналичивания средств (в которых задействованы около 4,5 тыс. предприятий), Госфинмониторингом с начала года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на 13,5 млрд грн.
Также по результатам финансовых расследований подготовлен и передан в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на 2,8 млрд грн.
Таким образом, за январь-май 2020 года в правоохранительные органы направлены 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на почти 30 млрд грн.
В 2019 году Госфинмониторингом переданы 893 материала в правоохранительные органы, в которых сумма финансовых операций, связанных с преступными доходами и их отмыванием, составляет 92,2 млрд грн, из которых 137 материалов на 27 млрд грн связаны с налоговыми преступлениями.
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