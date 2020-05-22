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Госфинмониторинг обнаружил незаконные налоговые транзакции на 30 млрд грн

Госфинмониторинг обнаружил незаконные налоговые транзакции на 30 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований операций по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений.

«С начала 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков», – сообщает ведомство.

Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн.

Указанные материалы были направлены в:

  • Службу безопасности Украины – 34 материала на 16,3 млрд грн;
  • Государственную фискальную службу – 21 материал на 7,3 млрд грн;
  • Офис Генерального прокурора – 2 материала на 6 млрд грн;
  • Государственное бюро расследований – 1 материал на 0,2 млрд;
  • Национальное антикоррупционное бюро – 1 материал на 0,04 млрд грн;
  • Национальную полицию – 1 материал на 0,04 млрд грн.

В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тыс. субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы «скруток», «встречных потоков» и последующей легализации преступных средств на 13,6 млрд грн.

В ходе отработки указанных материалов заблокированы средства на 28,2 млн грн.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналичивания средств (в которых задействованы около 4,5 тыс. предприятий), Госфинмониторингом с начала года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на 13,5 млрд грн.

Также по результатам финансовых расследований подготовлен и передан в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на 2,8 млрд грн.

Таким образом, за январь-май 2020 года в правоохранительные органы направлены 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на почти 30 млрд грн.

В 2019 году Госфинмониторингом переданы 893 материала в правоохранительные органы, в которых сумма финансовых операций, связанных с преступными доходами и их отмыванием, составляет 92,2 млрд грн, из которых 137 материалов на 27 млрд грн связаны с налоговыми преступлениями.

По материалам Финансовый клуб
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