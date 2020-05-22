Нацбанк упростит «скрещивание» финансовых бизнесов

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Национальный банк хочет, чтобы небанковские финансовые учреждения могли получать лицензии на новые для себя виды деятельности.
Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.
«Часть небанковского рынка (ломбарды, лизинг, финансовые компании, факторинг) работает на собственном капитале или банковских кредитах, то есть не привлекает у населения деньги. Это менее рисковые сегменты, и для них предусмотрено серьезное послабление. В частности, мы хотим для них расширить перечень видов лицензионной деятельности», – отметила Екатерина Рожкова.
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Компании будут одновременно, например, и «обменниками», и ломбардами.
«Сейчас обменники могут заниматься только обменом валют, ломбарды – только ломбардной деятельностью. Если же компании нужно предоставить кросс-услугу, то приходится открывать отдельное юрлицо и получать отдельную лицензию. Мы хотим от этого уйти и дать небанковским компаниям возможность предоставлять несколько финуслуг в рамках одного юрлица. Предполагаем, что лизинговые компании могут иметь лицензию на переводы и обмен валют, если эта услуга сопровождает их бизнес. Почтовые операторы – лицензию на обмен валют и др. Фактически речь идет о расширении их бизнеса и новых возможностях», – рассказала топ-менеджер НБУ.
Для таких компаний не будет нормативов.
«Еще один важный момент: для менее рисковых сегментов не будет никаких нормативов. Для них останется безвыездный надзор за деятельностью, а также усиленное внимание регулятора к рыночному поведению и защите прав потребителей финуслуг», – пообещала Екатерина Рожкова.
Она объяснила, что все компании, кроме страховщиков и союзов, работают на собственном капитале, соответственно, это риски акционера, которые он берет на себя.
«Здесь нет смысла устанавливать нормативы ликвидности или правила оценки рисков – сам акционер, вкладывая капитал, заинтересован в том, чтобы структура была сбалансирована», – сказала она.
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