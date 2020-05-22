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Нацбанк упростит «скрещивание» финансовых бизнесов

Нацбанк упростит «скрещивание» финансовых бизнесов

Национальный банк хочет, чтобы небанковские финансовые учреждения могли получать лицензии на новые для себя виды деятельности.

Об этом заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«Часть небанковского рынка (ломбарды, лизинг, финансовые компании, факторинг) работает на собственном капитале или банковских кредитах, то есть не привлекает у населения деньги. Это менее рисковые сегменты, и для них предусмотрено серьезное послабление. В частности, мы хотим для них расширить перечень видов лицензионной деятельности», – отметила Екатерина Рожкова.

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Компании будут одновременно, например, и «обменниками», и ломбардами.

«Сейчас обменники могут заниматься только обменом валют, ломбарды – только ломбардной деятельностью. Если же компании нужно предоставить кросс-услугу, то приходится открывать отдельное юрлицо и получать отдельную лицензию. Мы хотим от этого уйти и дать небанковским компаниям возможность предоставлять несколько финуслуг в рамках одного юрлица. Предполагаем, что лизинговые компании могут иметь лицензию на переводы и обмен валют, если эта услуга сопровождает их бизнес. Почтовые операторы – лицензию на обмен валют и др. Фактически речь идет о расширении их бизнеса и новых возможностях», – рассказала топ-менеджер НБУ.

Для таких компаний не будет нормативов.

«Еще один важный момент: для менее рисковых сегментов не будет никаких нормативов. Для них останется безвыездный надзор за деятельностью, а также усиленное внимание регулятора к рыночному поведению и защите прав потребителей финуслуг», – пообещала Екатерина Рожкова.

Она объяснила, что все компании, кроме страховщиков и союзов, работают на собственном капитале, соответственно, это риски акционера, которые он берет на себя.

«Здесь нет смысла устанавливать нормативы ликвидности или правила оценки рисков – сам акционер, вкладывая капитал, заинтересован в том, чтобы структура была сбалансирована», – сказала она.

По материалам Финансовый клуб
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