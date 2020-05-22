"Рано радоваться": экс-министр финансов жестко высказался о кредите МВФ для Украины

Украине не хватит кредита, полученного от Международного валютного фонда, чтобы залатать дыру в государственном бюджете.

Об этом в эфире “Украина 24” заявил бывший министр финансов Украины, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

“Я думаю, еще рано радоваться. Надо понимать, что кризис глубокий. Хорошо, что первый транш будет поступать сейчас, но этого будет недостаточно. Правительство сейчас должно искать другие источники поступлений, чтобы профинансировать потребности бюджета. 300 млрд гривен дефицита этим траншем точно не перекрыть. Надо привлекать деньги Всемирного банка, Европейской комиссии. По Еврокомиссии даже уже есть решение”, – заявил экс-министр.

По мнению Данилюка, правительство недооценило эффект кризиса, поэтому власти нужно будет снова пересматривать госбюджет, уменьшать расходы и искать дополнительное финансирование.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров ожидает транш от Международного валютного фонда ориентировочно на следующей неделе.