Спрос на дешевое жилье рухнул на 90% - эксперты

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За время пандемии спрос на новое жилье в Украине катастрофически рухнул. По данным застройщиков, за два месяца карантина наибольшее снижение продаж, например в Киеве, наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля.
Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке – в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательнее к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе.
Как отметил нам руководитель проекта Rusaniv Residence Александр Изаров, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.
Строители отмечают, что в более 70% всех возводящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы.
“Объекты эконом-класса оказались наиболее рисковыми для инвестиций, так как их строительство ведется преимущественно за счет средств покупателей, а при резком снижении покупательской активности застройщики были вынуждены приостановить строительные работы”, – говорит Александр Изаров.
В период карантина значительно усилилась “репутационная” конкуренция компаний-застройщиков в стремлении убедить потенциального покупателя в надежности вложений именно в их строящиеся объекты. И на фоне снижения продаж существенно обострилась борьба за покупателя.
Многие компании, чтобы сохранить или снизить резкое сокращение сделок, предприняли ряд мер, в частности, предлагая инвесторам приобрести квартиру по наиболее выгодным ценам.
“Скидки и акции стали показывать результат только последние 10-14 дней: рост продаж в отдельных проектах отчасти был связан с тем, что застройщики предложили покупателям выгодные условия: это и фиксация курса на 24,8-25,5 грн/$, это и “полная защита инвестиций” (позволяющая покупателям, если у них вдруг изменятся планы, забрать назад деньги без штрафных санкций), и оптимальные условия по рассрочке – под 0% при взносе от 40% от стоимости квартиры и т.д.”, – говорит директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza Анжелика Саакян.
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