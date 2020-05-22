0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Перечень бесплатных услуг для больных COVID-19

Перечень бесплатных услуг для больных COVID-19

Национальная служба здоровья Украины выплатила 162 944 463 грн за оказание помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал

Пациенты получают бесплатно тестирование методом ПЦР мобильной бригадой, по состоянию здоровья – экстренную и стационарную медицинскую помощь.

Мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента на дому и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная. Ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана.

Что касается экстренной помощи, то бригада ЭМП должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, которая определена в регионе для лечения пациентов с коронавирусной болезнью. Если пациент не нуждается в госпитализации, бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. Национальная служба здоровья платит екстренке за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирусную болезнь.

Бесплатные услуги в стационаре. Пациент получает следующие основные услуги: тестирование на SARS-Co-V-2, лабораторные и инструментальные исследования (ЭКГ, общий клинический анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, определение уровня глюкозы в крови), медпомощь согласно отраслевым стандартам, кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключение к ИВЛ и ЭКМО при необходимости обезболивания и медикаментозную терапию, консультации врачей других специальностей и т.д. Это покрывает тариф соответствующего пакета медицинских услуг. А значит, пациенту не нужно платить за то, за что платит государство.

Требования к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией есть на сайте НСЗУ.

Страхование от COVID-19 😷

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.