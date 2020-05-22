Европа обсуждает повышение налогов после пандемии коронавируса

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Европейские лидеры солидарны в том, что экономики их стран требуют денежных вливаний из-за последствий эпидемии коронавируса, однако им придется решить, с кого удерживать эти средства.
Об этом пишет агентство Bloomberg, на которое ссылается Forbes.
Политики уже поднимают вопрос о повышении налогов на богатство или на доходы, несмотря на то, что это навредит экономическому росту. В качестве альтернативы предлагается быть терпимыми к более высокому внешнему долгу, как в Японии, или, возможно, вызвать инфляцию, чтобы разрушить долг, что само по себе является своего рода налогом, пишет агентство. Такой подход выглядит заманчиво, поскольку долг в еврозоне и Великобритании может превысить 100% ВВП в этом году.
В Европе сейчас идет дискуссия по поводу того, должны ли повышаться налоги после того, как экономика начнет восстанавливаться.
Социал-демократы Швейцарии хотят повышения налога на прибыль, британские СМИ также полны спекуляций на тему повышения налогов.
В ряде стран обсуждается налог на богатство. Его предлагает ввести в Испании миноритарная часть коалиционного правительства Unidas Podemos. Во Франции правительство недавно снизило налог на богатство, однако экономист Тома Пикетти считает, что это лучший способ снизить госдолг.
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