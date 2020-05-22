40% компаний снизили зарплаты и 8% сократили персонал во время карантина (опрос)

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Во время карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%.
Об этом сообщает компания KPMG по результатам опроса.
В ближайшие месяцы 35% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, а 65% планируют оставить существующий уровень оплаты труда.
Сокращения. 8% компаний уже сократили персонал. Еще 21% работодателей планирует и дальше сокращать сотрудников. Остальные 71% компаний намерены сохранить естественную текучесть кадров.
Зарплаты. Половина (55%) опрошенных респондентов отмечают, что размер расходов на персонал со всеми принятыми мерами не изменился. Почти 40% компаний сократили расходы на сотрудников. Еще 6% респондентов отмечают рост расходов на персонал.
Удаленная работа. В связи с карантинными мероприятиями 96% опрошенных компаний в Украине перевели своих сотрудников на удаленную работу. Только 4% указали, что специфика компании не предполагает удаленную работу. Половине компаний удалось перевести на удаленную работу более 75% сотрудников.
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