40% компаний снизили зарплаты и 8% сократили персонал во время карантина (опрос)

Во время карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%.

Об этом сообщает компания KPMG по результатам опроса.

В ближайшие месяцы 35% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, а 65% планируют оставить существующий уровень оплаты труда.

Сокращения. 8% компаний уже сократили персонал. Еще 21% работодателей планирует и дальше сокращать сотрудников. Остальные 71% компаний намерены сохранить естественную текучесть кадров.

Зарплаты. Половина (55%) опрошенных респондентов отмечают, что размер расходов на персонал со всеми принятыми мерами не изменился. Почти 40% компаний сократили расходы на сотрудников. Еще 6% респондентов отмечают рост расходов на персонал.

Удаленная работа. В связи с карантинными мероприятиями 96% опрошенных компаний в Украине перевели своих сотрудников на удаленную работу. Только 4% указали, что специфика компании не предполагает удаленную работу. Половине компаний удалось перевести на удаленную работу более 75% сотрудников.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 20 мая 2020 г. количество безработных составляло 501 тыс. человек (на 196 тысяч, или на 64% больше, чем на эту же дату прошлого года). Рост объемов регистрации безработных произошел во всех регионах, наиболее существенно в Хмельницкой, Запорожской, Полтавской, Киевской, Львовской, Закарпатской областях (в 2,1 – 2,3 раза) и г. Киеве (в 3,5 раза).

По состоянию на 1 мая среди безработных 9% (42,2 тыс.) составляли лица, которым осталось 10 и менее лет до пенсии, 5% (20,7 тыс.) – лица с инвалидностью, 2% (9,4 тыс. ) – участники АТО .

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