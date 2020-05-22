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Кличко рассказал, когда возобновят работу городской электрички

Кличко рассказал, когда возобновят работу городской электрички

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работу городской электрички восстановят вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.

Об этом он сказал на брифинге 26 мая.

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“Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, уже 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные и пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе и городскую электричку”, – сказал Кличко.

Также, по его словам, КП “Киевпастранс” заказало у филиала “Укрзализныци” ремонт Киевской городской электрички. В частности, планируют выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание.

По материалам Економічна Правда
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