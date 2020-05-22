По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,343 млн и 36,798 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (43 и 44), максимальный курс продажи доллара 27,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,90-26,91 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 87 активных заявок по доллару на сумму 89,141 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,0800 – 35 000

26,9100 – 100 000

26,9000 – 120 000

26,9000 – 30 000

26,9000 – 45 000

26,9000 – 10 000

26,9000 – 25 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8500 – 20 000

26,8600 – 20 000

26,8600 – 20 000

26,8800 – 20 000

26,8800 – 5 000

26,9000 – 10 000

26,9000 – 8 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9270 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9218 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua