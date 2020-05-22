В Мининфраструктуры сообщили, что железная дорога заработает раньше, чем планировалось

Железнодорожное сообщение в Украине запустят раньше, чем анонсировал Кабинет Министров. Поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе.

Об этом “Сніданку з 1+1” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, но точной даты не назвал.

Запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, далее поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. Они будут курсировать прежде всего на Юг, где эпидемиологическая ситуация не сложная и где ждет море. Также поезда поедут за границу. Ими украинцы смогут возвращаться домой, а значит, не нужно будет уже ждать эвакуационных авиарейсов и переплачивать за билеты огромные деньги.

Ежедневно в каждой области собирается комиссия по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и смотрит на свежие показатели заболеваемости. После этого принимает решение. Там, где ситуация в пределах нормы – карантин ослабляют и пускают транспорт. Там, где ситуация этого не позволяет, поезда, а также автобусы еще не ездят.

“Делать высадку можно, а подбирать пассажиров – по логике принятых решений будет нерационально и подвергнет опасности других пассажиров. Надо помнить, что транспорт – это не только повышение мобильности, но и распространение болезни”, – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также министр сообщил, что уже в эту среду или с четверга появятся в продаже железнодорожные билеты. Цены на них поднимать не будут. Однако они все равно подорожают. Дело в том, что начинается горячая летняя пора. В это время повышенный спрос на билеты и, как и каждый год, с июня и вплоть до 31 августа билеты продают с повышенным коэффициентом – плюс 7%.

“Если собираетесь ехать, закладывайте дополнительное время – во время посадки в вагон будет температурный скрининг. Без маски в поезд не будут пускать. Еще будут интересные новации в купейных и плацкартных вагонах: если едут пассажиры из одной семьи, то их на соседних полках будут размещать без всевозможных ограничений”, – отметил Криклий.

Очевидно, в одном купе можно будет ехать без маски. “Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут придерживаться масочного режима. Что касается купе и плацкартов, то там финализируются решения, чтобы семья могла подселяться, и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться”, – пояснил глава Министерства инфраструктуры.

Еще одна из новостей от министра Криклия – запуск внутренних авиаперелетов тоже планируют перенести. Воздушное сообщение между городами, где нет угрожающей ситуации с заболеванием коронавирусом, планируют открыть раньше, чем анонсировали. То есть еще до 15 июня.