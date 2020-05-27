Быстрая смена приоритетов: "карантинный" рынок труда (исследование)

Одним из характерных явлений “карантинного” рынка труда стала быстрая смена приоритетов и неравномерность. В одних областях количество вакансий уменьшалось более чем вдвое, а в других возрастало втрое.

Об этом сообщает международный кадровый портал hh.ua.

IT-специалисты. Наиболее активный поиск IT-специалистов наблюдался в начале карантина, во второй половине марта, когда количество вакансий увеличилось на 125%. Однако уже в апреле динамика роста количества вакансий ощутимо замедлилась: по сравнению с мартом их количество возросло лишь на 32%. В первой половине мая доля в общем объеме вакансий и количество предложений о работе IT несколько упали: в пределах 2-4%.

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Производство. Вакансии сократились с 6% в феврале до 4% в марте. Однако уже в апреле ситуация в этой отрасли улучшилась, а количество вакансий выросло более чем вдвое (на 105%). В мае предложений работы в профсфере “Производство” также стало больше (на 14%), а доля увеличилась до 7%.

Транспорт. В середине марта уменьшилось на 2%, но уже в апреле, когда компании активно начали развивать сегмент онлайн-доставки, логистов, водителей, курьеров искали чаще – количество предложений работы для них выросло почти вдвое (на 95%).

Кого активно искали в апреле. Курьеров, переводчиков, секретарей, операторов колл-центров. В этот период больше компаний смогли перестроить бизнес на e-commerce направление, поэтому возросла потребность в специалистах, которые будут обрабатывать соответствующие заказы. А вот уже в мае количество предложений о работе для них несколько уменьшилось (на 15%).

ТОП-5 профсфер по динамике роста количества вакансий: “Безопасность” (+20%,) “Рабочий персонал” (+19%), “Транспорт” (+17%), “Производство” (+16%), “Маркетинг” (+15%).

ТОП-5 сфер работодателей по динамике роста количества вакансий: «Товары народного потребления (непищевые)” (+57%), “Розничная торговля» (+48%), “Движение, логистика” (+37%), “Сельское хозяйство” (+30%), “Продукты питания” (+20%).

Справка Finance.ua:

Коронакризис стал серьезным вызовом для сферы занятости. В Украине произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом количества безработных. Это повысило конкуренцию за рабочие места (в нашей стране на одну вакансию претендуют 10 безработных).

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