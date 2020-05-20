Безработица в Украине: станет ли легче найти работу после карантина

Государственная служба занятости с начала карантина в Украине трудоустроила почти 90 000 человек. Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский отметил, что летом и осенью ситуация с безработицей будет оставаться сложной, хотя определенные положительные сдвиги будут.

«То, что осенью ситуация будет лучше, чем летом – это однозначно, но выровняется ли ситуация до того уровня, на котором она была в начале года? Сомнительно. У нас будет летом период увеличения увольнений, уменьшения заработных плат, осенью ситуация улучшится, но уровень безработицы будет оставаться высоким», – сказал Несходовский.

Экономист отметил, что тенденция к улучшению экономики будет присутствовать, однако быстрых положительных изменений не будет.

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«Сейчас после окончания карантина люди надеются, что они смогут выйти на те же обороты и объемы реализации, которые были до кризиса, но они ошибаются. За эти два месяца люди потратили сбережения, которые у них были, и это отразится на объемах реализации. Как результат, предприниматели будут вынуждены экономить», – прокомментировал Несходовский.

Эксперт пояснил, что в таких условиях продолжится рост безработицы и будут сокращаться объемы.

«Улучшение зависит от того, как будет действовать правительство. Будет ли оно предпринимать меры и способствовать занятости населения? Потому что на данный момент, программа, объявленная о создании 500 тысяч рабочих мест, в основном касается сферы благоустройства – это подметание улиц, а также в сфере строительства. Это весьма сомнительно. Вряд ли будет создано такое количество рабочих мест, потому что заработная плата очень низкая», – подытожил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Ранее Президент завил, зарплата в 5-6 тысяч гривен – это не показатель бедности. Так по расчетам UNICEF, более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Однако для Украины маленькая зарплата в этих расчетах не является бедностью.

Справка Finance.ua:

Прожиточный минимум в Украине с 01.01.2020 по 30.06.2020 составляет 2027 грн.

Минимальная заработная плата составляет 4723 грн.

Средняя зарплата в марте, по данным ПФУ , была на уровне 9 905,39 гривен.

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