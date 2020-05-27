В Бангкоке после карантина запустили лифт, которым можно управлять ногами (фото)

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Торговый центр Seacon Square в Бангкоке (Таиланд), который недавно открылся после противокоронавирусного карантина, установил в лифтах ножные педали, чтобы заменить кнопки подъема во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает ресурс 9gag со ссылкой на Twitter торгового центра.
В сообщении сказано, что торговый центр перешел от кнопок к ножным педалям для того, чтобы максимально обезопасить посетителей ТРЦ от коронавируса.
Отмечается, что кроме ножных педалей для лифтов, в ТРЦ решили наклеить на пол специальные знаки, которые помогают гостям ТРЦ соблюдать необходимую дистанцию.
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