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В Бангкоке после карантина запустили лифт, которым можно управлять ногами (фото)

В Бангкоке после карантина запустили лифт, которым можно управлять ногами (фото)

Торговый центр Seacon Square в Бангкоке (Таиланд), который недавно открылся после противокоронавирусного карантина, установил в лифтах ножные педали, чтобы заменить кнопки подъема во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ресурс 9gag со ссылкой на Twitter торгового центра.

В сообщении сказано, что торговый центр перешел от кнопок к ножным педалям для того, чтобы максимально обезопасить посетителей ТРЦ от коронавируса.

Отмечается, что кроме ножных педалей для лифтов, в ТРЦ решили наклеить на пол специальные знаки, которые помогают гостям ТРЦ соблюдать необходимую дистанцию.

По материалам Дело
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