Создан новый тип резины с навыком самовосстановления (видео)

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Команда инженеров из австралийского университета Флиндерс сообщает, что разработала новую технологию изготовления резины, способной восстанавливаться даже после разрыва. Материал регенерируются при комнатной температуре и состоит из промышленных отходов, что наносит минимальный вред окружающей среде.
Новый материал состоит из 50-процентной серы, смешанной с небольшим количеством рапсового растительного масла и химическим соединением под названием дициклопентадиен (DCPD). Это позволяет создать универсальную и устойчивую резину, обладающую способностью к регенерации. Учёные отмечают, что для её производства используются только промышленные отходы. Например, DCPD — это побочный продукт переработки нефти. Дополнительно указывается, что после использования новый материал может быть легко утилизирован.
В обычных условиях новая резина не отличается от аналогов. Однако достаточно смазать прокол или разрыв аминным катализатором, как поверхность становится гибкой, полностью восстанавливаясь и возвращая себе оригинальную прочность. Весь процесс регенерации происходит в течение нескольких минут и при комнатной температуре. Дополнительно создатели новой технологии утверждают, что процесс регенерации гораздо эффективнее и прочнее клея, а также позволяет избежать коррозии.
«Это исследование раскрывает новую концепцию ремонта, адгезии и рециркуляции устойчивой резины. Интересно видеть, как основной химический состав этих материалов обладает таким широким потенциалом в переработке, клеях следующего поколения и производстве добавок», — рассказал Джастин Чокер, ведущий автор исследования.
О планах по коммерциализации новой технологии специалисты пока не говорят.
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