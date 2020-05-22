Создан новый тип резины с навыком самовосстановления (видео)

Команда инженеров из австралийского университета Флиндерс сообщает, что разработала новую технологию изготовления резины, способной восстанавливаться даже после разрыва. Материал регенерируются при комнатной температуре и состоит из промышленных отходов, что наносит минимальный вред окружающей среде.

Новый материал состоит из 50-процентной серы, смешанной с небольшим количеством рапсового растительного масла и химическим соединением под названием дициклопентадиен (DCPD). Это позволяет создать универсальную и устойчивую резину, обладающую способностью к регенерации. Учёные отмечают, что для её производства используются только промышленные отходы. Например, DCPD — это побочный продукт переработки нефти. Дополнительно указывается, что после использования новый материал может быть легко утилизирован.

В обычных условиях новая резина не отличается от аналогов. Однако достаточно смазать прокол или разрыв аминным катализатором, как поверхность становится гибкой, полностью восстанавливаясь и возвращая себе оригинальную прочность. Весь процесс регенерации происходит в течение нескольких минут и при комнатной температуре. Дополнительно создатели новой технологии утверждают, что процесс регенерации гораздо эффективнее и прочнее клея, а также позволяет избежать коррозии.

«Это исследование раскрывает новую концепцию ремонта, адгезии и рециркуляции устойчивой резины. Интересно видеть, как основной химический состав этих материалов обладает таким широким потенциалом в переработке, клеях следующего поколения и производстве добавок», — рассказал Джастин Чокер, ведущий автор исследования.

О планах по коммерциализации новой технологии специалисты пока не говорят.