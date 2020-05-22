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Финкомпании будут раскрывать реальную ставку по мелким кредитам

Финкомпании будут раскрывать реальную ставку по мелким кредитам

Финкомпании будут раскрывать реальную ставку по мелким кредитам. Соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«Требования должны быть едиными для всех. Сегодня требования закона о потребительском кредитовании не распространяются на кредиты суммой менее одной минимальной зарплаты (сейчас это 4723 грн. – Ред.) и сроком менее месяца. Это требования к раскрытию полной информации о кредите, реальной годовой процентной ставки, ограничения по штрафам и тому подобное. Средняя сумма кредита у «финов» – 3711 грн, а срок – менее 30 дней. А значит, требования закона не покрывают большинство этих кредитов», – рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Закон «О потребительском кредитовании» вступил в силу 10 июня 2017 года. Он обязал банки и небанковские финансовые учреждения выдавать розничные кредиты на срок более месяца исключительно по новым правилам: запрещено рекламировать кредиты под 0%, кредитор будет получать от заемщика письменное подтверждение ознакомления с условиями кредитования, а сам заемщик сможет расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке в течение двух недель.

Екатерина Рожкова отметила, что в профильном комитете парламента готовится ко второму чтению законопроект, которым действие закона будет распространено на небольшие и короткие кредиты.

«Национальный банк поддерживает такие изменения. Это позволит усилить защиту прав клиентов финкомпаний”, – сказала первый заместитель главы НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк постановил новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года.
  • Национальный банк дал дополнительное время на адаптацию, учитывая сложность выполнения некоторых норм в условиях карантинных ограничений.
По материалам Финансовый клуб
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