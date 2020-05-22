Финкомпании будут раскрывать реальную ставку по мелким кредитам. Соответствующий законопроект уже готовится ко второму чтению.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

«Требования должны быть едиными для всех. Сегодня требования закона о потребительском кредитовании не распространяются на кредиты суммой менее одной минимальной зарплаты (сейчас это 4723 грн. – Ред.) и сроком менее месяца. Это требования к раскрытию полной информации о кредите, реальной годовой процентной ставки, ограничения по штрафам и тому подобное. Средняя сумма кредита у «финов» – 3711 грн, а срок – менее 30 дней. А значит, требования закона не покрывают большинство этих кредитов», – рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Закон «О потребительском кредитовании» вступил в силу 10 июня 2017 года. Он обязал банки и небанковские финансовые учреждения выдавать розничные кредиты на срок более месяца исключительно по новым правилам: запрещено рекламировать кредиты под 0%, кредитор будет получать от заемщика письменное подтверждение ознакомления с условиями кредитования, а сам заемщик сможет расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке в течение двух недель.

Екатерина Рожкова отметила, что в профильном комитете парламента готовится ко второму чтению законопроект, которым действие закона будет распространено на небольшие и короткие кредиты.

«Национальный банк поддерживает такие изменения. Это позволит усилить защиту прав клиентов финкомпаний”, – сказала первый заместитель главы НБУ.

Справка Finance.ua:

Национальный банк постановил новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года.