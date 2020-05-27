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Кабмин планирует создать дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест в лесной отрасли

Кабмин планирует создать дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест в лесной отрасли

Антикризисной программой Правительства запланировано создание дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест в лесной отрасли.

Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

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«Для лесоводов наступила горячая пора – как в прямом, так и переносном смысле. По прогнозам лето будет очень жарким, значит, постоянно будет держаться высокий класс пожарной опасности», – отметил Андрей Заблоцкий.

Он рассказал, что почти две тысячи новых рабочих мест планируется привлечь в штат государственной лесной охраны. Плюс есть необходимость создать 10 лесопожарных участков в Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. А это еще около 500 новых сотрудников.

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По материалам Finance.UA
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