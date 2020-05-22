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Hyundai показала футуристическую модель системы общественного транспорта (фото)

Hyundai показала футуристическую модель системы общественного транспорта (фото)

Компания Hyundai Motor представила масштабную модель экосистемы умной городской мобильности, которая предусматривает использование транспортных средств будущего — общественных летательных аппаратов (Urban Air Mobility, UAM) и самоуправляемых автомобилей (Purpose Built Vehicles, PBV).

Идея заключается в комплексной трансформации привычной транспортной инфраструктуры в крупных городах. Концепция предполагает создание в мегаполисах особых пересадочных узлов — так называемых хабов (Hub). Такие станции будут соединять воздушный и наземный транспорт.


Фото: Hyundai

Появление воздушных машин UAM, как ожидается, поможет сократить количество дорожных заторов и позволит горожанам высвободить время, которое они обычно проводят в пробках. Несущие винты этих аппаратов смогут менять угол наклона, что обеспечит возможность вертикального взлёта и посадки и горизонтального полёта.


Фото: Hyundai

В свою очередь, робомобили PBV будут перемещаться по дорогам общего пользования и доставлять пассажиров к хабам, где они смогут пересесть на летательные аппараты.


Фото: Hyundai

Любопытно, что хаб не только соединяет воздушный и наземный транспорт, но и является оригинальной концепцией объединения людей, отражая стремление Hyundai повышать качество жизни и предлагать неограниченную свободу перемещения и возможность наслаждаться новыми впечатлениями.

По материалам 3dnews.ru
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