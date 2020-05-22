Hyundai показала футуристическую модель системы общественного транспорта (фото)

Компания Hyundai Motor представила масштабную модель экосистемы умной городской мобильности, которая предусматривает использование транспортных средств будущего — общественных летательных аппаратов (Urban Air Mobility, UAM) и самоуправляемых автомобилей (Purpose Built Vehicles, PBV).

Идея заключается в комплексной трансформации привычной транспортной инфраструктуры в крупных городах. Концепция предполагает создание в мегаполисах особых пересадочных узлов — так называемых хабов (Hub). Такие станции будут соединять воздушный и наземный транспорт.



Фото: Hyundai

Появление воздушных машин UAM, как ожидается, поможет сократить количество дорожных заторов и позволит горожанам высвободить время, которое они обычно проводят в пробках. Несущие винты этих аппаратов смогут менять угол наклона, что обеспечит возможность вертикального взлёта и посадки и горизонтального полёта.



Фото: Hyundai

В свою очередь, робомобили PBV будут перемещаться по дорогам общего пользования и доставлять пассажиров к хабам, где они смогут пересесть на летательные аппараты.



Фото: Hyundai

Любопытно, что хаб не только соединяет воздушный и наземный транспорт, но и является оригинальной концепцией объединения людей, отражая стремление Hyundai повышать качество жизни и предлагать неограниченную свободу перемещения и возможность наслаждаться новыми впечатлениями.