Microsoft раздумывает над наушниками с дактилоскопическим сканером (фото)

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Корпорация Microsoft, по сообщениям интернет-источников, находится в процессе патентования наушников с интегрированным дактилоскопическим сенсором для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.
Наличие сканера отпечатков пальцев обеспечит дополнительную безопасность при различных сценариях использования. К примеру, владелец сможет через гарнитуру проходить авторизацию на персональном компьютере.
Кроме того, на базе дактилоскопического датчика может быть реализована функция загрузки персональных настроек, например, установок эквалайзера, предпочитаемого уровня громкости и пр.
Фото: ubergizmo.com
Сканер отпечатков пальцев также позволит организовывать доступ к телефонной функциональности для определённого круга лиц. Возможно, будут предусмотрены и другие опции.
Фото: ubergizmo.com
На текущий момент корпорация Microsoft лишь патентует предложенную разработку. О том, когда подобная система может быть воплощена в коммерческих устройствах, ничего не сообщается.
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