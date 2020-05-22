0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Microsoft раздумывает над наушниками с дактилоскопическим сканером (фото)

Microsoft раздумывает над наушниками с дактилоскопическим сканером (фото)

Корпорация Microsoft, по сообщениям интернет-источников, находится в процессе патентования наушников с интегрированным дактилоскопическим сенсором для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.

Наличие сканера отпечатков пальцев обеспечит дополнительную безопасность при различных сценариях использования. К примеру, владелец сможет через гарнитуру проходить авторизацию на персональном компьютере.

Кроме того, на базе дактилоскопического датчика может быть реализована функция загрузки персональных настроек, например, установок эквалайзера, предпочитаемого уровня громкости и пр.


Фото: ubergizmo.com

Сканер отпечатков пальцев также позволит организовывать доступ к телефонной функциональности для определённого круга лиц. Возможно, будут предусмотрены и другие опции.


Фото: ubergizmo.com

На текущий момент корпорация Microsoft лишь патентует предложенную разработку. О том, когда подобная система может быть воплощена в коммерческих устройствах, ничего не сообщается.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.