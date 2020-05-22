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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,367 млн и 45,509 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 33), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,90-26,91 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 86,876 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9500 – 7 777
26,8800 – 100 000
26,8700 – 33 333
26,8700 – 15 000
26,8700 – 25 000
26,8700 – 30 000
26,8700 – 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8600 – 5 000
26,8600 – 20 000
26,8600 – 20 000
26,8700 – 20 000
26,8800 – 5 000
26,8900 – 33 333
26,8900 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9232 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8559 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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