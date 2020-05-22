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20% ВВП: Во сколько обошлись Франции антикризисные меры

20% ВВП: Во сколько обошлись Франции антикризисные меры

Меры французских властей по поддержке экономики из-за коронавирусного кризиса обошлись в 450 млрд евро ($490 млрд), что эквивалентно 20% ВВП.

Об этом заявил министр финансов страны Бруно ле Мэр, передает Reuters.

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С середины марта власти мобилизовали пакет мер, включительно с субсидируемыми государством отпусками, займами под гарантии государства, отсрочками налогообложения и помощи для небольших фирм.

«Если учесть все – это 450 млрд евро, 20% национального богатства», – заявил министр.

От добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявит о «решительных мерах» в поддержку автопроизводителей, чтобы помочь сектору встать на ноги.

Антикризисная инструкция от Finance.ua

По материалам Mind
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