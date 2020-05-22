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Киевская область смягчает карантин

Киевская область смягчает карантин

Киевская область перейдет ко второму этапу ослабления карантина с 26 мая.

Об этом сообщил в понедельник, 25 мая, временно исполняющий обязанности главы КОГА Василий Володин.

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Завтра будет возобновлена ​​работа городского и пригородного транспорта, детских садов и гостиниц. Также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей и служб в церквях.

“Сегодня в Киевской области имеем следующие показатели: инцидентность – 11,94, заполненность коек – 19,03%, количество ПЦР-тестов – 19,34 на 100 тыс. человек. Эти цифры получили утром”, – сообщил он.

“Решение не окончательно. Если заболеваемость возрастет, карантин могут снова ужесточить”, – уточнил Володин.

Сейчас в области подтверждено 1437 случаев заболевания, 18 из них – за прошедшие сутки. 300 человек выздоровели, 30 – умерли.

По материалам Корреспондент.net
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