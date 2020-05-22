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Один из крупнейших сервисов по прокату автомобилей Hertz обанкротился

Один из крупнейших сервисов по прокату автомобилей Hertz обанкротился

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, объявила о банкротстве.

Об этом сообщает CNN.

Компания подчеркивает, что намерена остаться в бизнесе, а заявление о банкротстве позволит реструктуризировать долги. Также сообщается, что офисы Hertz продолжают работать и обслуживать клиентов.

В заявлении компании отмечается, что влияние COVID-19 на путешествия и спрос на аренду автомобилей оказался слишком резким, из-за чего выручка упала.

CNN отмечает, что банкротство Hertz, вероятно, наиболее резонансное в эпоху COVID-19, поскольку из всех крупных обанкротившихся компаний никто не занимал такой доли рынка, как Hertz.

По материалам Економічна Правда
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