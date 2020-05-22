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За два месяца пандемии самые богатые люди мира стали богаче на 255 млрд долларов, - Forbes

За два месяца пандемии самые богатые люди мира стали богаче на 255 млрд долларов, - Forbes

Миллиардеры, входящие в список 25 самых богатых людей мира, суммарно заработали 255 миллиардов долларов за два месяца пандемии коронавируса. Изменения размера состояния миллиардеров оценивались с 23 марта по 22 мая.

Об этом сообщает издание Forbes.

За этот период больше всех заработал основатель Facebook Марк Цукерберг. Его состояние увеличилось на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов.

Forbes отмечает, что за последние два месяца акции Fаcebook поднялись в цене примерно на 60%, достигнув рекордных значений 22 мая. На этом фоне Цукерберг переместился с седьмого места в списке самых богатых людей, которое он занимал в апреле, на четвертое.

Чуть меньше заработал основатель и руководитель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос – 29,9 млрд долларов, увеличив состояние до 146,9 млрд долларов. Он является самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Отмечается, что в условиях пандемии, которая существенно ограничила работу физических ритейлеров, популярность торговых онлайн-площадок возросла. Это обеспечило рост стоимости акций Amazon на 29% с марта.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долларов. Теперь оно составляет 52,7 млрд доларів долларов, а Амбани стал самым богатым человеком Азии.

Суммарное состояние 25 самых богатых людей мира сейчас составляет около 1,5 триллиона долларов, то есть примерно 16% от капитала всех миллиардеров.

По материалам РБК-Украина
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